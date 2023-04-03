Белгород, 3 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости Разбитые стекла после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Гладков уточнил, что один из снарядов попал в жилую зону, в результате чего получили незначительные осколочные повреждения окна и фасад частного дома.

Кроме того, глава региона указал, что ещё один снаряд попал на территорию предприятия, с территории которого люди ранее были организованно вывезены в безопасное место.

«Также частично нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах. К восстановительным работам приступим сразу, как закончится обстрел», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава Курской области Роман Старовойт написал, что в результате обстрела ВСУ получили травмы разной степени тяжести семь мирных жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в регионе. Люди были ранены в тот момент, когда проводили весеннюю уборку на сельском кладбище.