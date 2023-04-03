Осло, 3 апреля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Министерства обороны Дании и Норвегии договорились передать Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом говорится в опубликованном 3 апреля сообщении норвежского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Норвегия и Дания передадут 8000 артиллерийских снарядов Украине… стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные боеприпасы будут дополнением к передаваемым украинской стороне Данией гаубицам Caesar, и добавляется, что эти снаряды изготовят из компонентов норвежского и датского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия пока не будет отправлять Киеву дополнительное количество танков Leopard сверх того, о чем уже было объявлено ранее. Он добавил, что у Германии, как и у других стран, «ограниченный запас» вооружений и он как глава минобороны «не может отдать всё».