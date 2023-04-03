Москва, 3 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Командование ВСУ оснащает неисправной бронетехникой военных нацгвардии Украины и бросает их на танки с одним стрелковым оружием. Об этом заявил украинский пленный Игорь Андросов, видеозапись его рассказа 3 апреля приводит Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк ВС России в зоне проеведения СВО

По словам пленного военного ВСУ, в его роте из оружия были только автоматы Калашникова, а имевшиеся у подразделения БТР находились в неисправном состоянии.

«Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом — куда?! Бог дал жизнь один раз», — сказал он.

Также Андросов уточнил, что затем плохо вооруженное подразделение ВСУ, в составе которого он находился, было направлено на тяжёлый участок фронта и там не разрешали проводить ротацию украинских военных, дав приказ «держаться» против танков, авиации и артиллерии Вооружённых сил России несколько дней.

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«Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали ещё один день продержаться, но мы не продержались», — отметил украинский пленный, добавив, что в случае, если будет произведён обмен, он не хочет возвращаться в зону боевых действий, потому что понял, что у него может не быть ещё одного шанса на выживание.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта взятый в плен российскими бойцами украинец Андрей Кривозуб рассказал, что военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. По словам солдата, с ним в плену обращаются хорошо, кормят. Кроме того, оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.