Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Об этом задержанная рассказала на видео, предоставленном 3 апреля пресс-центром МВД России.

Кадр из видео Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова

«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», ― сказала девушка.

Она также добавила, что была задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Отвечать, кто передал ей статуэтку, девушка не стала, но пообещала оперативникам, что расскажет позднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении на Университетской набережной произошёл взрыв. В это время в кафе проходила творческая встреча военного журналиста и писателя Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. В результате взрыва он погиб.

По последним данным, пострадали 32 человека. Состояние десяти из них оценивается как тяжёлое, 16 находятся в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пятеро человек в удовлетворительном состоянии.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело Подозреваемой в убийстве является Дарья Трепова, которая подарила Татарскому статуэтку, предположительно, начинённую взрывчаткой В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что убийство военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины. Убийство в НАК расценили как теракт.