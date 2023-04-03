Ереван, 3 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ален Симонян в понедельник, 3 апреля, сообщил, что в прошедшее воскресенье, 2 апреля, произошло нападение на сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна», — написал спикер на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Симоняна, в последнее время представители армянской оппозиции осуществляют серию провокаций, направленных против представителей действующей власти страны, а также их родственников.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российская сторона является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, а также отмечал особую роль российских миротворческих войск в ситуации после незаконного, с точки зрения Армении, перекрытия Лачинского коридора.