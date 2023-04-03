Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Убийство военкора Владлена Татарского является терактом, организованным украинскими спецслужбами, заявили 3 апреля в Национальном антитеррористическом комитете.

Александр Демьянчук/ТАСС Сотрудники полиции у кафе «Стрит-бар», где вечером 2 апреля произошел взрыв, на Университетской набережной

Как указали в НАК, взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого ФБК.

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, признана иноагентом)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Сотрудники СК проводят следственные действия с 26-летней задержанной.