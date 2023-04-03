Москва, 3 апреля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Россияне будут обязаны впускать работников жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) в свои дома и квартиры для установки и обслуживания «умных» счётчиков, записывающих информацию о потреблении воды и электричества, сообщили 3 апреля «Известия» со ссылкой на доклад Минстроя правительству.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность», — говорится в материале.

Уточняется, что на сегодняшний день, согласно закону, без согласия жильцов в квартиру сотрудники ЖКХ могут войти только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям.

В декабре 2022 года было анонсировано, что в новом году в платёжные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг могут быть включены также установка, замена и обслуживание счётчиков. Соответствующую возможность было поручено проработать Минстрою РФ.