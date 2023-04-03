Киев, 3 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла в Киев с визитом. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила заместитель главы министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Vincent Isore/Global Look Press Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай

«Этот визит является огромным знаком поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в Украине. Эти вопросы стоят на повестке дня сегодня», — написала Джапарова на своей странице в социальной сети Twitter.

Также в понедельник немецкое издание Bild сообщало, что вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с визитом для обсуждения темы восстановления украинской инфраструктуры.

Ранее глава польского бюро международной политики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RFM сообщил, что в Польше ожидают официального визита президента Украины Владимира Зеленского 5 апреля.