Москва, 3 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Учения, в которых принимали участие свыше 3 тыс. военных Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и были задействованы стратегические ракетные комплексы «Ярс», завершило новосибирское ракетное соединение. Об этом 3 апреля сообщает Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Выход на боевое патрулирование ПГРК «Ярс» в Новосибирской области

Уточняется, что проведённые командно-штабные учения показали высокий уровень боевой подготовки указанного соединения и профессионализм его личного состава, который в ходе учений выполнил обширный перечень задач, включая интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

«Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», — говорится в сообщении.

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Также указывается, что, помимо этого, военные РВСН осуществляли противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, добавляется, что также в ходе учений ракетные части и подразделения отработали рассредоточение в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов комплексов «Ярс» и осуществили вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в Минобороны сообщили, что в РВСН начались плановые командно-штабные учения с новосибирским ракетным соединением. Стратегическим ракетчикам в ходе них необходимо среди прочего было показать умения по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки.