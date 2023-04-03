Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала гибель военного журналиста Владлена Татарского в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге.

Александр Демьянчук/ТАСС Санкт-Петербург. Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский

По её словам, Татарский сделал очень многое для будущей победы России в специальной военной операции.

«Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале 3 апреля.

Также спикер Совета Федерации выразила соболезнования родным и близким журналиста.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл в воскресенье, 2 апреля. Позднее в МВД подтвердили, что в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. По последним данным, число пострадавших на данный момент составляет 32 человека.