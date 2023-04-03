Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. После сильного подземного толчка, который произошёл на Камчатке днём 3 апреля, около берегов полуострова было зарегистрировано ещё несколько землетрясений. Это 3 апреля следует из данных Геофизической службы региона.

Марина Лысцева/ТАСС Петропавловск-Камчатский

По информации службы, магнитуда новых землетрясений составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все подземные толчки были зафиксированы у берегов полуострова в Тихом океане в районе, где ранее произошло первое землетрясение, то есть на расстоянии около 48 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Расстояние эпицентра подземных толчков от Петропавловска-Камчатского составило 48 км, глубина его залегания — 99,5 км.