Саратов, 3 апреля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. При столкновении двух автомобилей в Саратовской области погиб подросток. Об этом 3 апреля сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как отметил Юрин, сообщение об аварии с участием автомобилей Toyota и Lada около села Елшанка в Воскресенском районе Саратовской области поступило в экстренные службы в 07:37 (06:37 мск).

«В результате ДТП погиб подросток. Мужчина и женщина госпитализированы в больницу», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля пятеро граждан России пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубе. При этом двое из них получили серьёзные травмы.