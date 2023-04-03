Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Погибший 2 апреля в Санкт-Петербурге Максим Фомин, известный как блогер, военный журналист и писатель Владлен Татарский, проводил в кафе на Университетской набережной творческую встречу «Есть такая профессия — военкор».

Mil.ru Память

Максим Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке, ныне в Донецкой Народной Республике. После окончания школы работал в шахте, как его отец и дед.

Вскоре решил открыть своё дело, взял кредиты для расширения предприятия, но мебельные магазины не приносили прибыли. Как пишет «Ъ», по словам самого Татарского, в декабре 2011 года он вместе с друзьями пошёл на ограбление банка. Их поймали, осудили. Срок Фомин отбывал в колонии в Горловке.

Летом 2014 года, когда рядом с колонией шли бои, он сбежал и вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях с позывным Профессор.

В 2019 году Максим Фомин ушёл на «гражданку», переехал в Москву, стал Владленом Татарским (псевдоним выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина Generation П Вавилена Татарского). Он начал активно осваивать соцсети. В первую очередь освещал события в Донбассе.

В начале февраля 2022 года вернулся на службу в батальон «Восток». Управлял дронами, делал для них расчёты и продолжал, как военкор, рассказывать о спецоперации в соцсетях.

Как писатель Татарский известен по трём книгам: двум автобиографиям — «Бег» и «Война» — и одной художественной — «Медитация».

30 сентября 2022 года он был на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Выходя из зала, по информации «Коммерсанта», сказал: «Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим, всё будет, как мы любим».

Как сообщало ИА REGNUM, Владлен Татарский мог быть убит одними и теми же людьми, которые причастны к гибели Дарьи Дугиной летом 2022 года, предположил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.