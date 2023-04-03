Киев, 3 апреля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Генерал-майор ВСУ, первый замкомандующего силами специальных операций Сергей Кривонос считает, что страны Североатлантического альянса не имеют возможностей для производства необходимого для армии Украины количества боеприпасов. Об этом он сказал в эфире на канале Diaspora UA.

President.gov.ua Сергей Кривонос

По словам отставного военного, армии Украины ежедневно нужны тысячи снарядов. При этом страны НАТО «неспособны сейчас производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США 3 апреля планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд долларов.