ДНР, 3 апреля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. 2 апреля в 23:00 произошло долгожданное событие в спецоперации — бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

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«Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — сказал основатель «Вагнера» Евгений Пригожин под опубликованным видео с флагом в Артёмовске.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в интервью киевским СМИ экс-командир роты батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Дикий заявил, что Артемовск практически полностью (на 80%) окружен российскими подразделениями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Киеву грозит утрата контроля над другими городами, если Артёмовск освободят российские войска.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва.