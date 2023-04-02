Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видеокадры с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Sledcom.ru Следователь

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По последним данным Минздрава, с различными травмами госпитализированы 24 человека, состояние шести из них оценивается как тяжёлое, 18 посетителей кафе, включая подростка, находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Татарского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима.