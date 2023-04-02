Хмельницкий, Украина, 2 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. В Хмельницком на Украине захвачен раскольниками храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщило 2 апреля украинское издание «Общественное».

Кадр из видео с канала: Союз православных журналистов В Хмельницком на Украине собор захвачен раскольниками

Активисты Православной церкви Украины (ПЦУ), ранее собравшиеся возле храма, провели «собрание» и проголосовали за передачу церкви раскольникам.

«Ключи от собора передали комиссии. Она зашла внутрь храма и описывает имущество», — говорится в статье украинского издания.

Священнослужителей УПЦ с территории храма увели. По предварительным данным, проводить службы до Пасхи в соборе не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, священников кафедрального собора в Хмельницком канонической Украинской православной церкви обвиняют в грубом хулиганстве, рассказали украинские СМИ. Им уже предъявлены обвинения. Уголовное дело возбуждено по статье 296 УК Украины.