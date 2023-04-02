Хмельницкий, Украина, 2 апреля, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Священников кафедрального собора в Хмельницком канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвиняют в грубом хулиганстве, сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

(сс) Блажкун Дмитро. Кафедральный собор в Хмельницком.

Священнослужителям предъявлены обвинения. По этим данным, возбуждено дело по статье 296 УК Украины о грубом хулиганстве.

Ранее стало известно, что толпа пыталась штурмовать кафедральный сбор Украинской православной церкви в Хмельницком. На территорию храма прорвались более 50 человек.

«Прямо сейчас идёт штурм Покровского кафедрального собора. К собору пришла толпа. Около пятидесяти сторонников (раскольнической. — Прим. ред.) Православной церкви Украины и радикалов уже прорвались на территорию рядом с храмом», — заявляли в УПЦ.

Позже сообщалось, что храм был захвачен.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 апреля в кафедральном соборе Хмельницкого мужчина устроил провокацию и сорвал службу. После этого инцидента возле храма собрались сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).