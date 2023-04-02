Киев, 2 апреля, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники пытаются штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком, где утром человек в военной форме устроил провокацию, сорвав службу. Об этом 2 апреля заявили в УПЦ.

pravlife.org Кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком

«После провокации, которую устроил местный чиновник, к кафедральному собору Хмельницкого пришла толпа, пытающаяся штурмом взять святыню православных хмельничан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 апреля переодетый в военную форму мужчина во время службы напал на священников и сбросил с амвона Евангелие. Священники вызвали полицию, которая задержала мужчину за мелкое хулиганство, и обратились в Службу безопасности Украины, отметив, что действия злоумышленника «оправдывают российскую агрессию и раскалывают украинский народ».