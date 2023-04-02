Хмельницкий, Украина, 2 апреля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники пытаются штурмовать кафедральный сбор Украинской православной церкви в Хмельницком, сообщили в УПЦ 2 апреля.

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«Прямо сейчас идёт штурм Покровского кафедрального собора. После провокации, организованной городским чиновником, к собору пришла толпа. Около пятидесяти сторонников (раскольнической. — Прим. ред.) Православной церкви Украины и радикалов уже прорвались на территорию рядом с храмом», — сообщает официальный Telegram-канал УПЦ.

Отмечается, что раскольники и радикалы скандируют «Долой московского попа». Верующие собрались на паперти храма и пытаются предотвратить захват собора.

Ранее в УПЦ сообщили, что утром 2 апреля переодетый в военную форму мужчина во время службы напал на священников и сбросил с амвона Евангелие. Священники вызвали полицию, которая задержала мужчину за мелкое хулиганство, и обратились в Службу безопасности Украины, отметив, что действия злоумышленника «оправдывают российскую агрессию и раскалывают украинский народ».

2 апреля также продолжаются акции раскольников и радикалов у стен Киево-Печерской лавры. Очевидцы сообщают, что собравшиеся оскорбляют православных и скандируют нацистские лозунги.