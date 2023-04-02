Киев, 2 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины скандируют возле Киево-печерской лавры «Кто не скачет, тот москаль!». Очевидцы сняли их «выступление» на видео, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Украинские раскольники кричат и прыгают рядом с верующими, которые пришли молиться на воскресную литургию. Православные пели рядом с храмом прямо под дождём.

Молитве мешали киевляне, поддерживающие раскольническую УПЦ. Они кричали, включали громкую музыку и скандировали нацистские лозунги по сигналу одного из протестующих. Сторонников и священнослужителей УПЦ раскольники обзывали «чертями».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля возле стен Киево-Печерской лавры были припаркованы автобусы полиции, рядом с которыми стояла группа молодых людей с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одежде. Очевидцы предположили, что их выдворили с территории обители.

В Киево-Печерской лавре остаются монахи, от которых украинские власти потребовали либо покинуть территорию обители до 29 марта, либо перейти на сторону раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).