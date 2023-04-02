* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 2 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Возле стен Киево-Печерской лавры были припаркованы автобусы полиции, рядом с которыми стояла группа молодых людей с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одежде. Очевидцы предположили, что их выдворили с территории обители, сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Это автобусы полиции, которые их задержали. Похоже, что их просто выдворили из территории лавры», — отметил очевидец.

Лидер группы, на одежде которого также были нашивки «Правого сектора», призывал собравшихся «возвращаться обратно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киево-Печерской лавре остаются монахи, от которых украинские власти потребовали либо покинуть территорию обители до 29 марта, либо перейти на сторону раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать Украинскую православную церковь (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.