Хмельницкий, Украина, 2 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, напал на священника Покровского кафедрального собора и сорвал проведение богослужения, сообщили в Украинской православной церкви 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Отмечается, что злоумышленник «облил и испортил» Евангелие на глазах у ста прихожан.

«На место сразу прибыл наряд полиции, о происшествии сообщили в Службу безопасности Украины. Действия молодчика, который надел военную форму, хотя и не имеет никакого отношения к воинской службе, были провокационными», — отметили представители УПЦ.

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В пресс-службе Украинской православной церкви также отметили, что такие действия «работают на российскую агрессию и раскалывают украинский народ». В организации провокации подозревается местный депутат. Сам злоумышленник задержан по статье о мелком хулиганстве.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг УПЦ, назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение «взбесившимися ублюдками и гнусной мразью», судить которую будет не только человеческий, но и Божий суд.