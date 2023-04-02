Киев, 2 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в соцсетях о придуманном так называемом плане «деоккупации» Крыма, который состоит из 12 шагов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

«12 шагов деоккупации Крыма… Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно сообщению, план включает в себя переименование российского Севастополя, люстрацию, «снос» Крымского моста, программу «детоксикации от пропаганды».

По словам Данилова, транспортный переход, соединяющий Таманский полуостров Краснодарского Края с Керченским полуостровом в Крыму, необходимо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».

Севастополь секретарь СНБО предложил переименовать в «Объект №6». По его словам, российскому городу присвоено временное название, а решение о постоянном позднее примет Верховная рада Украины. В качестве одного из вариантов Данилов предложил Ахтиар. Такое село прежде существовало на северном берегу Севастопольской бухты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма и Севастополя в 2014 году решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Голосование прошло 16 марта того же года с участием более 80% избирателей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. В том же месяце в России был подписан и ратифицирован договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. Киев так и не признал полуостров частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.