Москва, , 17:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всеъ граждан нашей страны с наступающим Днём воссоединения Крыма с Россией», — сказал глава государства на совещании по развитию Крыма.

Российский лидер напомнил, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.