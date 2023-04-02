Сочи, Краснодарский край, 2 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Сочи нашли потерявшихся 31 марта пятерых детей, сообщили 2 апреля в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Завершён поиск сбежавших детей. Мальчики найдены. С детьми всё в порядке», — говорится в сообщении.

В отношении детей противоправных действий не совершалось, сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчики в возрасте от 8 до 13 лет вместе гуляли в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта.

В течение суток родители самостоятельно искали детей, а вечером 1 апреля они обратились в полицию.