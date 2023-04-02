Мельбурн, Австралия, 2 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Победителем Гран-при Австралии «Формулы-1» стал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонка прошла 2 апреля в Мельбурне.

Ali Haider/ЕРА/ТАСС Макс Ферстаппен

Второе место занял британец пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку испанец Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин».

Из-за аварий гонку трижды прерывали красными флагами.

Ферстаппен является лидером чемпионата, на его счету 69 очков в личном зачёте. В сезоне-2023 нидерландский гонщик выиграл две гонки из трёх — в Бахрейне и Австралии. В Саудовской Аравии он занял второе место, уступив своему партнёру по команде мексиканцу Серхио Пересу.

На втором месте в личном зачёте идёт Перес с 54 очками, на третьем — Алонсо, у которого 45 баллов. Хэмилтон, который является семикратным чемпионом мира, находится на четвёртой строчке с 38 очками.

Следующий этап пройдёт в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Австралии, проехав лучший круг за 1 минуту и 16,732 секунды. Для него это был первый поул в карьере на австралийском этапе.