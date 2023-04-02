Пхеньян, 2 апреля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. США и Южной Корее не следует забывать о цене своих военных провокаций в сторону КНДР, где могут пересмотреть решение о ядерном потенциале, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«В КНДР не делают пустых заявлений. Если силы сдерживания войны не окажут воздействия на США и Южную Корею, что беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием, совершенно очевидно, каким будет применение наших ядерных сил», — прокомментировали в агентстве.

ЦТАК напомнило о проведении многочисленных военных учений США и Южной Кореи за последнее время. С 20 марта проходят морские учения десанта с участием ВВС, разыгрывается сценарий захвата города. В конце марта были задействованы стратегические бомбардировщики США B-52H, а с 30 марта по 1 апреля проходили учения истребителей-невидимок, которые репетировали удары по наземным целям.

Также указывается, что предстоящие летом крупные учения США и Южной Кореи напоминают КНДР о Корейской войне 1950–1953 годов.

В заявлении говорится, что Южная Корея, «как попугай», повторяет, что характер учений, которые ведутся с давних времён, оборонительный. Это лишь не способная скрыть истинное агрессивное лицо провокаторов обёртка, военный альянс злонамеренно пытается разрушить мир и стабильность на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 18–19 марта в Северной Корее на учениях взорвали боеголовку, которая имитировала ядерное оружие. Тактическая ракета взорвалась на высоте 800 метров и на расстоянии 800 километров от старта над целью в Японском море. Правительство страны удовлетворено результатами испытаний.