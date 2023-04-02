Новосибирск, 2 апреля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошла утечка соляной кислоты из контейнера, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Инцидент произошёл в воскресенье, 2 апреля, около 06:00 (02:00 мск).

В ведомстве пояснили, что при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, была выявлена течь соляной кислоты из погруженной в железнодорожный контейнер ёмкости.

Приняты меры к ликвидации разлива. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2022 года в Бурятии произошла течь соляной кислоты. В ходе осмотра железнодорожных контейнеров был выявлен факт разгерметизации ёмкостей с опасным грузом, после чего платформу отбуксировали на безопасное расстояние от посёлка. В результате никто не пострадал, течь была устранена.