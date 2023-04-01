Хомс, Сирия, 2 апреля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хомс сработала система противовоздушной обороны после того, как несколько ракет были выпущены Израилем, сообщили 2 апреля местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным телеканала Al Ekhbariya, зенитчики отражают «израильскую ракетную агрессию против центрального региона и сбивают часть из них».

В эфире радиостанция Sham FM заявили, что в результате удара по военной базе на западе провинции Хомс пострадали четверо сирийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 марта со стороны Израиля с помощью нескольких ракет были нанесены удары по ряду позиций в окрестностях сирийского города Дамаска. Двое военных были ранены. Также нанесён материальный ущерб.