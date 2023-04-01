Киев, 1 апреля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Государственное обвинение Украины в суде просит определить домашний арест мерой пресечения для наместника Киево-Печерской лавры Павла. Ограничение предусматривает ношение специального браслета, сообщили 1 апреля в союзе православных журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Ему также намерены запретить общаться с верующими на период ведения следствия.

«Следствие установило, что Пётр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ будучи наместником Киево — Печерской Лавры путём общения с прихожанами монастыря», — сказал на заседании прокурор, зачитывая текст подозрения.

В доказательство этой версии приводится разговор митрополита, якобы состоявшийся с некой Тамарой Федюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник Киево-Печерской лавры опроверг обвинения в предвзятом отношении к России. Его также намерены наказать за разжигание межрелигиозной вражды и нарушении равноправия граждан по расовой и религиозной принадлежности.

Дело в отношении наместника Киево-Печерской лавры завели после того, как монахи не исполнили требование украинских властей освободили обитель в срок до 29 марта. После этого в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.