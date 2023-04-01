Киев, 1 апреля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд. Заседание, на котором ему намерены избрать меру пресечения, продолжено.

Кадр из видео с канала: Ясно. Понятно Митрополит УПЦ Павел

Ранее он покинул зал Шевченковского районного суда в Киеве и находился в больнице в связи с плохим самочувствием. Суд принял решение о переносе заседания на утро 3 апреля, но затем отменил его, потребовав принудительного привода священнослужителя. Заседание продолжено.

Как сообщало ИА REGNUM, митрополита Павла обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды, «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности, оправдании действий РФ на Украине. Ранее Павел опроверг обвинения в предвзятом отношении к России.

Дело в отношении наместника Киево-Печерской лавры завели после того, как монахи не исполнили требование украинских властей освободили обитель в срок до 29 марта. После этого в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.