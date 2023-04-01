Пятигорск, Ставропольский край, 1 апреля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края 1 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6, сообщили в управлении МЧС по региону.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км, с ощущаемостью в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, отметили в МЧС.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 4,3 в этом регионе, в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска.

Глава Железноводска Евгений Бакулин также сообщил в своём Telegram-канале, что магнитуда землетрясения составила 4,6, а самые сильные толчки ощущались в жилом районе Капельница.