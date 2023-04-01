Брянск, , 17:44 — REGNUM Более 700 домов попали в зону подтопления в Брянской области. Об этом 1 апреля сообщили в региональном управлении МЧС России.

Подтопление домов в Брянской области 32.mchs.gov.ru

«В зоне подтопления находятся 708 домовладений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода зашла в 81 жилой дом. Кроме того, остаются затопленными пять участков автодорог. В зоне затопления проживает более 1500 человек.

По данным брянского гидрометцентра, за последние сутки прирост уровней воды по рекам области составил от 1 до 16 см. Максимальный уровень воды в реках ожидается 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 11 сёл Сретенского района Забайкальского края оказались отрезанными от мира в результате подтопления автодороги талыми водами. В районе был введён режим ЧС. Для обеспечения проезда была направлена техника.