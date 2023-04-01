Москва, 23 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Российская военная авиация и силы противовоздушной обороны за неделю сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 652 беспилотника украинской армии. Об этом 23 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что силы ПВО также сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и 652 дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Конашенков заявил, что ВСУ на херсонском направлении за сутки лишились танка, словацкой самоходной артиллерийской установки Zuzana и гаубицы Д-30. По его словам, также армия России уничтожила две боевые бронированные машины и восемь автомобилей украинских войск.

В Минобороны 17 февраля заявили о нанесении российскими авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за сутки ударов по украинской авиатехнике на аэродромах и пунктах дислокации иностранных наёмников ВСУ. Также армия России за это же время поразила личный состав и военную технику украинских войск в 110 районах.