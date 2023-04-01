Курск, 1 апреля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. ВСУ 1 апреля обстреляли приграничное село Искра в Хомутовском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Зафиксировано более 20 прилётов. Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трёх приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к ликвидации повреждений, добавил Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ в ночь на 1 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района. Пострадавших не было, окна и фасады двух соседних зданий были повреждены осколками.

31 марта сообщалось, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Глушковском и Кореневском районах области. Одно из сёл (Гордеевка в Кореневском районе) осталось без энергоснабжения. 25 марта под обстрел ВСУ попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, повреждения получили две хозяйственные постройки.