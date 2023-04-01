Париж, 1 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Глава фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен считает единственным выходом из сложившейся в стране ситуации учесть мнение жителей по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом она заявила 1 апреля в эфире телеканала BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Единственный выход из политического кризиса для наших институтов — обратить взор на людей, в том числе посредством проведения референдума по вопросу пенсионной реформы», — уверена Ле Пен.

Она назвала необходимым использовать демократические инструменты для выхода из сложившегося во Франции кризиса. Ситуацию в стране политик охарактеризовала как тупик, подчеркнув, что единственной надеждой на решение вопроса в пользу французов остаётся заявление Конституционного совета, которое ожидается 14 апреля. На встречу представителей профсоюзов Франции с премьер-министром республики Элизабет Борн Ле Пен предложила не рассчитывать как на мероприятие, которое изменит ситуацию: «глава правительства, как и президент, неоднократно говорили, что они не отзовут пенсионную реформу».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение профсоюзам обсудить реформу с главой правительства Франции было сделано после новых акций протеста. Только в Париже 28 марта на улицы вышли несколько десятков тысяч человек, участников акции разгоняли с помощью слезоточивого газа. Многотысячные акции проходят и в других городах Франции. Профсоюзы сообщают о 50 тысячах участников протестов в Гавре, 30 тысячах — в Лионе.

Поводом для протестов стало намерение повысить пенсионный возраст во Франции и 62 до 64 лет, принятое парламентом 11 марта. После этого в стране начались массовые митинги и забастовки.