Анкара, 1 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Имя действующего президента Турции Тайипа Эрдогана будет располагаться на первой строчке в избирательном бюллетене на выборах главы государства 14 мая. Об этом 1 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По результатам жеребьевки на бюллетенях для голосования имена кандидатов будут располагаться в следующем порядке: Реджеп Тайип Эрдоган; Мухаррем Индже; Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.

69-летний Эрдоган является единым кандидатом от «Республиканского альянса». Его соперники — единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Оган.

Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подготовке к проведению 14 мая выборов президента и парламента 28-го созыва. Эрдоган также напомнил, что изначально выборы были запланированы на 18 июня, но, «пользуясь полномочиями, данными 116-й статьей Конституции», президент перенёс голосование на 14 мая.