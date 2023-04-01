Настоятель Киево-Печерской лавры назвал возбуждённое против него дело политическим

Киев, , 13:58 — REGNUM Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел считает, что возбуждённое против него дело является политическим, такое заявление митрополит сделал 1 апреля в ходе судебного заседания по вопросу об избрании ему меры пресечения, передает «Страна».

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел © Стрингер/РИА Новости

«Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело. Я никогда не был на стороне зла. Я против агрессии», — сказал настоятель лавры.

Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили, что провели у митрополита обыски и вручили ему подозрение в «отрицании вооружённой агрессии России против Украины» и в разжигании межрелигиозной розни. СБУ просит суд поместить Павла под круглосуточный домашний арест.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг лавры, которую отказывается покидать Украинская православная церковь, назвал УПЦ «гнойником, который нужно закрыть хирургически», и выразил сожаление, что это этого не было сделано раньше.