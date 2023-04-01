Москва, 1 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков одобрило правительство РФ. Об этом 1 апреля сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM© Зависимость

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и отдельные законодательные акты РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект должен быть внесён в Госдуму в установленном порядке.

В правительстве уточнили, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков. Сейчас есть запрет только некоторых из её элементов. Это не позволяет вводить уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Госдуму был внесён пакет законопроектов об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. За пропаганду оборота или потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также за пропаганду культивирования наркотических растений предлагается установить наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб., принудительных работ или лишения свободы.