Москва, , 12:37 — REGNUM В России в минувшие 24 часа было зарегистрировано 9946 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с этой инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно данным на 1 апреля за минувшие сутки в России было госпитализировано 1164 пациента с COVID-19, при этом выздоровели 12 284 человека (днём ранее — 12 974 человека). За сутки число случаев заражения этой инфекцией увеличилось на 9946, было зарегистрировано 36 летальных исходов.

Отмечается, что по информации на 31 марта в России за сутки зарегистрировали 11 065 случаев заражения коронавирусом, а также 34 случая смерти пациентов с COVID-19, в этот период было госпитализировано 1308 таких пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, российская фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику. Он отметил, что устойчивая, ритмичная работа отрасли имеет огромное значение для страны и для обеспечения людей доступными и качественными лекарствами. По его словам, так было в период пандемии коронавируса, когда российская фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов и спасти жизни и здоровье миллионов людей.