Ватикан, 1 апреля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Папу Римского Франциска выписали из римской больницы Джемелли после трёхдневной госпитализации, сообщила 1 апреля служба печати Святого престола.

EPA/ТАСС Папа Римский Франциск

«Прежде чем покинуть медучреждение, папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни», — говорится в сообщении.

Папа Римский признался, что почувствовал себя нехорошо 29 марта после коллективной аудиенции. Проведённые анализы и исследования не выявили серьёзных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, 86-летний понтифик несколько дней говорил о затруднённом дыхании. Его обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли показало наличие респираторной инфекции, не связанной с коронавирусом.

Франциск был избран папой после ухода Бенедикта на покой в 2013 году. Он испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых почти не может ходить самостоятельно.