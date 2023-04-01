Ереван, 1 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех — Корнидзор Сюникской области Армении. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-центре Службы нацбезопасности Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«СНБ Республики Армения сообщает, что на участке Тех — Корнидзор состоялось совещание с участием представителей Республики Армения и Азербайджанской Республики», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили о проведении работ по корректировке границ.

«Сообщаем вам, что в настоящее время работы продолжаются, общественность будет проинформирована о результатах», — добавили в Службе нацбезопасности Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта отряды Вооружённых сил Азербайджана взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с вводом в эксплуатацию новой автодороги, которая связывает Карабах с Арменией. Сообщается, что в связи с вводом в эксплуатацию новой дороги в Лачинском районе были взяты под контроль некоторые господствующие высоты, вспомогательные и основные дороги, обширная приграничная территория между селами Забух и Джагазур Лачинского района.