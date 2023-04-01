Москва, 1 апреля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило десяти регионам 86,5 млрд рублей на развитие электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трамвай

«В 2023–2025 годах 10 регионов получат субсидии на реализацию проектов по комплексному развитию городского электротранспорта, а также освещению и благоустройству прилегающих территорий», — сообщается в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что на условиях софинансирования эти средства получат регионы, в которых в обновлении нуждается значительная часть транспортной инфраструктуры.

Речь идёт о Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областях.

В правительстве подчеркнули, что субсидии будут направлены на реконструкцию 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий, а также на закупку 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении полностью перевести общественный транспорт столицы и городские службы на электрическую тягу. По его словам, пассажирские перевозки в Москве уже осуществляются электрическим транспортом. Пока ещё остаются автобусы, но городские власти будут и их переводить на электрическую тягу.