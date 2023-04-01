Берлин, 1 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Германии порядка 200 бывших высокопоставленных представителей Социал-демократической партии (СДПГ), среди которых сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой выступить за переговоры о прекращении боевых действий на Украине, пишет газета Frankfurter Rundschau.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«С каждым днем растет опасность эскалации боевых действий. Тень ядерной войны нависла над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне», — говорится в обращении.

Бывшие представители СДПГ призвали Шольца вместе с Францией привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию к посредничеству в целях скорейшего достижения перемирия. Они считают, что это стало бы «необходимым шагом к прекращению убийств и изучению возможностей для достижения мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии в ближайшие годы намерено значительно увеличить военную помощь Украине, потратив на эти цели до 5,4 миллиарда евро.

В ближайшие несколько лет минобороны Германии для этих же целей планирует потратить ещё 8,8 млрд евро, в том числе на обеспечение работы и поставки снарядов для ранее отправленных на Украину систему ПВО, БМП и танков, отметили обозреватели издания.