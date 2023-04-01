The Telegraph: Великобританию может захлестнуть поток оружия с Украины

Лондон, , 12:07 — REGNUM Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины, считает эксперт по огнестрельному оружию, основатель Национальной службы баллистической разведки Пол Джеймс. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины. Из-за украинского конфликта может появиться «больше оружия на улицах Мерсисайда», отметил он.

Джеймс подчеркнул, что говорит о реальной угрозе из-за поступления на Украину большого количества оружия, которое, «возможно, не регистрируют». Это означает опасность распространения в Соединённом Королевстве организованной преступности.

В интервью телеканалу BBC Джеймс предупредил о «бомбе замедленного действия» из-за оружия, которое накопилось у гражданских лиц на Украине. Речь идёт о миллионах единиц оружия, которое будет циркулировать после окончания конфликта и в конечном итоге попадёт к преступным группировкам. Графство Мерсисайд на западе Англии, напомнил он, долгое время было источником незаконного оружия для преступности.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что пока доказательств продажи в стране украинского оружия нет, но такую угрозу будут внимательно отслеживать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об опасных последствиях поставок стрелкового оружия Украине предупредила американский эксперт Рэйчел Штоль. Она рассказала, что оружие, вывезенное контрабандой с территории бывшей УССР в 1990-х годах, могло сыграть решающую роль в некоторых гражданских войнах и других конфликтах.