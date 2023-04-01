Мелитополь, 1 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. ВСУ скопили силы в районе города Запорожье, подконтрольного Киеву, для форсирования реки Днепр. Об этом сообщил 1 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащий РФ во время боевой работы расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» на левом берегу Днепра

«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — сказал РИА Новости Рогов.

Он добавил, что на днях российские военные нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в районе Разумовки, чтобы не дать выдвинуться диверсантам.

Ранее Рогов предупредил, что Киев не собирается прекращать вооружённые провокации против Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, на запорожской линии фронта среди наёмников замечены молодые немцы. Кроме того, радиоперехваты фиксируют разговоры на польском языке.