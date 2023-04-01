Вашингтон, 1 апреля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов строит планы на увеличение расходов после победы России над киевским режимом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По его словам, председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает перспективу развития кризиса на Украине с точки зрения победы России.

«Когда Россия победит», мы больше не говорим «если Россия победит»! Милли говорит, что когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что это увеличит бюджет с 900 миллиардов долларов до триллиона и восьмисот миллиардов.

«Дамы и господа — вот что сейчас говорит Пентагон», — заключил офицер разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, возможный военный союз России и Китая будет для США большим вызовом, заявил в интервью изданию Defense One председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

По его словам, нужен такой геополитический подход, который не допустит военного антиамериканского альянса Пекина и Москвы.

Страны пока не формируют военного союза, но в США не желают войны сверхдержав и придерживаются философии «мир через силу».

Отметим, что власти США в понедельник, 3 апреля, планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд долларов.