Вашингтон, 1 апреля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. У США имеется небольшой запас дальнобойных ракет, чтобы передать их Украине, заявил в интервью изданию Defense One председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

«Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее», — сказал он.

Милли отметил, что Соединённым Штатам необходимо обеспечить достаточный запас в своих арсеналах на случай нападения.

Дальность действия ракеты не обязательно может сыграть решающую роль в военных действиях, пояснил генерал.

«Есть и другие системы, которые могут справляться с этой задачей, например, беспилотники, что-то есть у британцев. Мы думаем над тем, как обеспечить им большую дальность, но сейчас никаких боеприпасов не передаём», — заключил глава комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта во время выступления в Конгрессе министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что Вашингтон считает бессмысленной передачу Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, поскольку российская система ПВО с ними справится.

При этом власти США в понедельник, 3 апреля, планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в размере 2,6 млрд долларов.