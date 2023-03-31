Киев, 31 марта, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Среди агрессивно настроенных активистов, устраивающих митинги у Киево-Печерской лавры, есть сатанисты. Об этом сообщили 31 марта в канонической Украинской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

У одного из желающих повлиять на решение вопроса по проживанию монахов в обители на толстовке написано: «Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане», отметили в УПЦ. У некоторых протестующих сатанинские символы и знаки на одежде. Это видно на фото, сделанных возле лавры. В том числе активисты демонстрируют перевёрнутые пентаграммы и изображения чёрта.

«Множество провокаторов, дерзко издевающихся над верующими, оскорбляют их глубинные религиозные чувства, всё святое, что дорогому каждому христианину… Сатанинские символы на одежде, сатанинские знаки. Всё, что нужно знать о том, кто сегодня воюет с православными христианами на Украине», — говорится на сайте УПЦ,

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти потребовали освободить Киево-Печерскую лавру от монахов, приверженных УПЦ, до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хозяйственный суд Киева просят признать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Соответствующий иск 31 марта подало Министерство культуры и информационной политики.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал УПЦ гнойником, который нужно убрать хирургически. Он выразил сожаление, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации, как и «всё пророссийское».